Футбол
Фердинанд претендует на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 00:25
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба, сообщает Daily Mail. По информации издания, он уже провёл встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
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На одной из свадебных церемоний во Львове заметили гостей в нарядах, напоминающих обмундирование солдат вермахта.
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На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
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