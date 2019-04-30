Футбол

Фердинанд претендует на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 00:25

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба, сообщает Daily Mail. По информации издания, он уже провёл встречу с исполнительным директором Эдом Вудвордом, чтобы обсудить возможное сотрудничество.
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Фердинанд претендует на пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед»

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Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»

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Эд Вудворд
Британский предприниматель
Английский предприниматель и инвестиционный банкир, занимающий должности исполнительного директора и исполнительного вице-председателя компании Manchester United plc., управляющей футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
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