Футбол
Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ»Нева Спорт 00:59
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба.
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Италии неизвестные ранили ножом украинского актера
В воскресенье, 28 апреля, в г. Неаполь (Италия) группа неизвестных ранила ножом украинского актера Артема Ткачука.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено вчера в 19:26
Экономика
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Энергетика
Чехия распечатала стратегические резервы нефти
Правительство Чехии приняло решение о выделении сырья из стратегических государственных резервов нефти для нефтеперерабатывающего предприятия в городе Литвинов, сообщила министр финансов страны Алена Шиллерова.
Обновлено вчера в 19:06
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,91 доллара и составили 62,8 доллара за баррель.
Обновлено 27 апреля в 03:10
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Южнокорейский гигант Samsung выпустил 43-дюймовый телевизор, получивший название The Sero с вертикальной ориентацией.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Кино
Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»
Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 22:27
Здоровье
Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату
Обновлено вчера в 09:09
Космос
В NASA опубликовали запись «землетрясения» на Марсе
Исследователи из NASA рассказали о записанных ими звуках «землетрясения» на Марсе.
Обновлено вчера в 21:35
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:46
Политика
В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко
В материале говорится, что "Лукашенко испытывал самое высокое доверие" к Втюрину. Власти Белоруссии информацию СМИ пока не комментируют.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска вспыхнули дачи
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись дачные дома, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:56
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники
В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.
Обновлено вчера в 23:43
Музыка
В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Что сказала Пугачева проигравшим финалистам шоу «Голос. Дети»
Примечательно, что Светлана Лобода была наставницей маленькой Микеллы в течение 6 сезона «Голоса», но она не только не обрадовалась победе воспитанницы, но и решила выйти из проекта в знак протеста.
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27