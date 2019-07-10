«Фенербахче» не имеет намерений подписывать Месута Озила. В нынешних экономических условиях такой шаг невозможен для обеих сторон, — говорится в заявлении клуба. Действующий контракт немецкого футболиста турецкого происхождения с «канонирами» рассчитан до лета 2021 года.

«Фенербахче» выступил с заявлением по ситуации с Озилом

Политика Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.

Здоровье Названы основные поводы для вызова скорой помощи в России Второй по популярности причиной для вызова скорой помощи в России оказались травмы и отравления (3,8 миллионов выездов).

Шоу-бизнес Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.

Происшествия Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Политика На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.

Гаджеты У Raspberry Pi 4 обнаружились проблемы с питанием Недавно состоялся анонс одноплатного компьютера Raspberry Pi 4, который отличается повышенной производительностью, объёмом ОЗУ до 4 ГБ и разъёмом питания USB-C.

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым имиджем В комментариях пользователи были приятно удивлены новому имиджу своего кумира.

Экономика Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье Назван самый полезный летний фрукт Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Происшествия УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.

Кино Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде Отмечается, что картина была высоко оценена зрителями. Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Авто Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС «Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Экономика Джером Пауэлл порадовал участников рынков На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».

Армия и оружие Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

Происшествия В Башкирии задержан муж кассирши, похитившей миллионы из банка В аэропорту Уфы 10 июля задержан мужчина, который является мужем кассирши банка из Салавата, подозреваемой в краже из кассы около 20 млн. рублей.

Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.