Футбол

«Фенербахче» выступил с заявлением по ситуации с ОзиломSportbox.RU 06:55

«Фенербахче» не имеет намерений подписывать Месута Озила. В нынешних экономических условиях такой шаг невозможен для обеих сторон, — говорится в заявлении клуба. Действующий контракт немецкого футболиста турецкого происхождения с «канонирами» рассчитан до лета 2021 года.
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«Фенербахче» выступил с заявлением по ситуации с Озилом

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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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