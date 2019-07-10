Футбол

«Фенербахче» выступил с заявлением по ситуации с ОзиломМатч ТВ 06:55

«Фенербахче» не имеет намерений подписывать Месута Озила. В нынешних экономических условиях такой шаг невозможен для обеих сторон, — говорится в заявлении клуба. Действующий контракт немецкого футболиста турецкого происхождения с «канонирами» рассчитан до лета 2021 года.
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Президент «Фенербахче»: Переход Озила не может быть осуществлен в краткосрочной перспективе

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Озил близок к переходу в «Фенербахче»

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Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

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Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости

На сегодняшний день инженеры готовятся к тестированиям машины в Южной Африке перед заездом, запланированным на 2020 год.
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Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

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Обновлено вчера в 10:17
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Обновлено в 13:55
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Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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