Эрвин Куман стал исполняющим обязанности главного тренера «Фенербахче» после того, как ранее в этом сезоне команду покинул его соотечественник, Филлип Коку. Новым главным тренером клуба стал Эрсун Янал, уже возглавлявший «Фенербахче» в сезоне-2013/14.

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