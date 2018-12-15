Футбол
«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону
«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефонуREGNUM04:39
Лига Европы, Групповой этап, 13 декабря
Стадион Антона Малатинского
Лукаш Грешшак
|33′
Кубилай Йылмаз
|41′
Мартин Тот
Иржи Кулганек
|64′
|73′
Махсун Чапкан
Омар Каки
Марек Бакош
Али Горбани
|75′
Эрик Грендель
|79′
Эрик Грендель
Фабиан Мизенбек
|81′
|82′
Шенер Озбайраклы
|82′
Йижитан Гювели
Дениз Йылмаз
|88′
Исмаиль Кейбаши
Спартак (Трнава)
Расстановка 3‑5‑2
1
Худы
6
Кулганек
21
Годаль
24
Оравец
33
Йирка
34
Грешшак
16
Схиртладзе
17
Мизенбек
7
Чантуришвили
11
Йылмаз
10
Горбани
35
Текин
19
Озбайраклы
63
Йылмаз
37
Шкртел
23
Рейес
4
Исла
32
Жаилсон
6
Кейбаши
24
Алыджи
31
Слимани
41
Каки
Фенербахче
Расстановка 4‑3‑3
Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону. Об этом 15 декабря сообщает Goal.
REGNUM04:39
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«Фенербахче» уволил тренера по телефону во время пути команды в Стамбул из Словакии
Sport24.ruвчера в 16:42
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
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