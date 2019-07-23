Футбол
«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 17:18
Стороны договорились о переходе. Завтра футболист прибудет на медосмотр, после чего трансфер будет оформлен официально. 19-летний игрок сборной Северной Македонии в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Фенербахче" и забил четыре мяча.
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Политика
В России предложили заключить большой договор о дружбе с Украиной
Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, являющийся основополагающим в отношениях Москвы и Киева, перестал действовать 1 апреля.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Появилось видео инцидента российских и южнокорейских самолетов
На видео видно, как над Японским морем пролетают российские истребители Ту-95МС и южнокорейские самолеты F-16.
Обновлено в 05:11
Общество
Умер 29-летний шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено вчера в 09:13
Общество
В парке Благовещенска выловили из озера 10-килограммовый пельмень
На странице парка в Instagram опубликовали снимок плавающего пельменя с подписью: "Творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень".
Обновлено в 03:22
Общество
«Ъ»: Москва закупит более 900 км гранитного бордюра
МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей.
Обновлено в 05:03
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подводить итоги внеочередных выборов в Раду.
Обновлено в 00:25
Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Политика
В Госдуме предложили создать «русский Hulu»
В России может быть создан аналог американского онлайн-сервиса Hulu, который транслирует контент телеканалов в интернете.
Обновлено в 05:12
Политика
На Украине подсчитано 70% голосов на выборах в Верховную Раду
Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду. За "Слугу народа" проголосовали почти 43% избирателей.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Музыка
Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге
Выступление началось с небольшого форс-мажора: запев первую композицию Bionic, певица оступилась и упала, сходя с лестницы на сцену.
Обновлено в 02:41
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Ювентус» может приобрести Неймара
По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
Обновлено в 04:15
Гаджеты
Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%
Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено 21 июля в 01:20
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Спорт
Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Origin PC собрала компьютер со всеми консолями внутри
Американская компания Origin PC собрала компьютер со всеми существующими консолями внутри: Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4. Новинка, способная одновременно запускать четыре игры, названа Big O.Консоли подают видеосигнал на общий вход HDMI, поэтому для вывода картинки на экран требуется только один кабель.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Челси Клинтон стала мамой в третий раз
В семье Клинтонов произошло счастливое событие - дочь бывшего президента США стала мамой в третий раз.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» для Евросоюза.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Джабаров назвал высказывание Помпео о России политическим цинизмом
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал высказывание госсекретаря США Майка Помпео «политическим цинизмом».
Обновлено в 03:30
Кино
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
Американский актер Дэвид Хедисон, исполнивший в двух фильмах бондианы роль агента ЦРУ Феликса Лейтера, умер в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:11
Авто
Названы авто, на уход за которыми тратят больше времени
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
«Сделайте рывок!» — Матвиенко раскритиковала состояние рыболовного флота
Правительство должно создать благоприятные условия для инвестиционных вложений в рыбной отрасли — пока что, несмотря на высокие прибыли, темпы обновления флота оставляют желать лучшего.
Обновлено в 05:17
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Чем может быть опасна палеодиета, сообщили специалисты
Специалисты из Университета Эдит Коуэн в Австралии сообщили, чем для человека может быть опасна палеодиета, построенная на рационе людей каменного века.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53