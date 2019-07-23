Футбол

«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»Спорт-Экспресс 17:18

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Стороны договорились о переходе. Завтра футболист прибудет на медосмотр, после чего трансфер будет оформлен официально. 19-летний игрок сборной Северной Македонии в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Фенербахче" и забил четыре мяча.
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