Футбол
«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 17:18
Стороны договорились о переходе. Завтра футболист прибудет на медосмотр, после чего трансфер будет оформлен официально. 19-летний игрок сборной Северной Македонии в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Фенербахче" и забил четыре мяча.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Политика
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Южная Корея вызвала зампосла России после конфликта над Японским морем
Зампосла России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи после инцидента с самолетами над Японским морем, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом
Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Политика
Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона Шиес
Российский лидер Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнения жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.
Обновлено в 06:58
Футбол
Кононов оценил соперника «Спартака» по квалификации Лиги Европы
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о швейцарском клубе "Тун", с которым красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:33
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Обновлено в 03:46
Политика
В ЦИК Украины рассказали об итогах обработки 84% протоколов
Центральная избирательная комиссия Украины рассказала об итогах обработки 84,23% электронных протоколов с выборов в Верховную раду.
Обновлено вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
ЖКХ
Еще девять стартовых площадок подобрали для реновации
По оценке властей, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 20 домов (1780 квартир) и предоставить комфортное жилье 4,5 тыс. москвичей.
Обновлено в 06:44
Политика
Петр Порошенко хочет «расшатать ситуацию» на Украине
«Надо расшатывать ситуацию», — подчеркнул собеседник издания.
Обновлено в 04:03
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 08:06
Транспорт
В Ростове увеличится стоимость проезда в общественном транспорте
В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте Ростова повышали в октябре 2017 года: до 24 рублей по наличному расчету, до 20 рублей — по безналичному.
Обновлено в 06:19
Общество
Telegram показал лучший рост продаж среди соцсетей и мессенджеров
Запрещенный в России мессенджер Telegram оказался самой быстрорастущей площадкой онлайн-продаж товаров через «лидеров мнений» и блогеров, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:59
Экономика
Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов
Ассоциация банков России предупреждает, что малонаселенные районы могут остаться без платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Экономика
Росстат назвал зарплату большинства россиян
Ранее сообщалось, что в апреле, например, средняя зарплата в России составила около 48 тысяч рублей, что вдвое больше модального уровня.
Обновлено в 05:14
Экономика
Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать
Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
Обновлено в 06:52
Происшествия
ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
Обновлено в 04:45
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, созданную в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики.
Обновлено вчера в 20:12
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Технологии
«Законопроект неуместен»: в Mail.ru Group раскритиковали инициативу Клишаса по электронной почте
Законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты, является «неуместным и избыточным», заявили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 06:33
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54