Футбол

«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 17:18

Стороны договорились о переходе. Завтра футболист прибудет на медосмотр, после чего трансфер будет оформлен официально. 19-летний игрок сборной Северной Македонии в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Фенербахче" и забил четыре мяча.
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