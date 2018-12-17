Футбол

«Фенербахче» с Нойштедтером упустил победу над другим аутсайдером
Евро-футбол.ру
14:02

"Фенербахче" и "Эрзурум" завершали программу матчей 16-го тура Суперлиги. Соперники расположились в подвале турнирной таблицы, опережая на два очка худшую команду. Команда Романа Нойштедтера удачно провела первый тайм и благодаря голам Андре Айю и Мартина Шкртела вела с разницей в два мяча.
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«Фенербахче» с Нойштедтером упустил победу на 91-й минуте и остался в зоне вылета

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«Фенербахче» упустил победу над «Эрзурумспором» и остался в зоне вылета

Sport24.ru15:20

Суперлига. Соперник «Зенита» «Фенербахче» не справился с дебютантом. Нойштедтер провел весь матч

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