Футбол

«Фенербахче» с Нойштедтером упустил победу над другим аутсайдером
Евро-футбол.ру
14:02

"Фенербахче" и "Эрзурум" завершали программу матчей 16-го тура Суперлиги. Соперники расположились в подвале турнирной таблицы, опережая на два очка худшую команду. Команда Романа Нойштедтера удачно провела первый тайм и благодаря голам Андре Айю и Мартина Шкртела вела с разницей в два мяча.
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Суперлига. Соперник «Зенита» «Фенербахче» не справился с дебютантом. Нойштедтер провел весь матч

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:56, Ашберн
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Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
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