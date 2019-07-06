Футбол
«Фенербахче» рассчитывает арендовать ОзилаЕвро-футбол.ру 05:13
Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон. Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Общество
Соболь торжественно передала избиркому «рисованные» подписи
В избирательной комиссии могут забраковать её поддельные подписи, и тогда Соболь, скорей всего, начнет обвинять «режим», который якобы не допустил «независимого кандидата».
Обновлено в 08:04
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Xiaomi использовала видеоролик Apple для рекламы своих аватаров Mimoji
Выяснилось, что на страницах c описанием CC9 в онлайновых магазинах JD.com и Suning использовались видеоролики Apple – и они рекламировали как раз Mimoji, хотя в оригинале были Memoji.
Обновлено в 00:21
Футбол
«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуважении
Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Риск может возникнуть в случае нештатного приводнения капсулы в водах Тихого океана, поскольку у России в этом регионе нет высокоскоростных спасательных судов, считает начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации "Энергия" Игорь Верховский.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Политика
В Грузии выразили надежду на продолжение торговых отношений с Россией
Министр Грузии сегодня встретился с местными фермерами винного края Кахети.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено вчера в 04:57
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Спорт
Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь»
Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Общество
«Ленинград» обвинили в распространении импотенции
Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин обвинил группу «Ленинград» в распространении импотенции и демонстрации сатанинских ритуалов.
Обновлено в 10:53
Футбол
Боккетти попрощался с болельщиками «Спартака»
Обновлено в 08:13
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Космос
В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности
В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Конюхов вылетел из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями
Российский путешественник Федор Конюхов отправился из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщается на его персональном сайте.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными
Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.
Обновлено в 02:31
Политика
Экс-канцлер ФРГ обвинил Трампа в попытке превратить друзей в вассалов
Президент США Дональд Трамп диктует своим союзникам, что делать, и разрушает сложившуюся экономическую систему, но Европе нужно помнить о том, что сила в единстве.
Обновлено в 08:53