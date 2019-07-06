Футбол

«Фенербахче» рассчитывает арендовать ОзилаЕвро-футбол.ру 05:13

Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон. Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года.
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«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила

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