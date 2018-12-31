Футбол

«Фенербахче» претендует на Фабрегаса
Soccer.ru
вчера в 14:46

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может переехать в Турцию. К игроку проявляет интерес "Фенербахче".
Soccer.ruвчера в 14:46

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«Милан» не готов платить за Фабрегаса

Матч ТВ01:20

«Милан» не хочет тратить деньги на покупку Фабрегаса, игрок может перейти в «Фенербахче»

Спорт-Экспрессвчера в 17:12

«Милан» не будет выкупать контракт Фабрегаса

Евро-футбол.рувчера в 16:15

«Милан» не готов платить «Челси» за Фабрегаса

Sport24.ruвчера в 16:02

«Милан» готов взять Фабрегаса только бесплатно

Чемпионатвчера в 14:55

«Фенербахче» претендует на Фабрегаса

Soccer.ruвчера в 14:46

«Милан» готов пригласить Фабрегаса только бесплатно и просит игрока договориться с «Челси»

Sports.ruвчера в 16:45
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
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Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом

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Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»

Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
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Джанлуиджи Буффон: «Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии.
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Украинский вратарь «Леганеса» не хочет возвращаться в «Реал»

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский "Реал" после окончания срока аренды, сообщает "Советский спорт".
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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:38
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Левандовски намерен завершить карьеру в «Баварии»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что предан клубу и планирует завершить карьеру в стане мюнхенцев.
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Мане не накажут за стычку с Лихтштайнером

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не будет дисквалифицирован за стычку с защитником «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером.
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«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»

"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:03
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«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
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В сборной России назвали самого высокого и низкого игроков в 2018 году

Сборная России по футболу в официальном Twitter назвала самого высокого и самого низкого игрока команды в 2018 году.
Обновлено в 09:17
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Сульшер: «Хотим, чтобы игра МЮ соответствовала высшим стандартам»

Хотим, чтобы игра "Манчестер Юнайтед" соответствовала высшим стандартам.
Обновлено в 00:21
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В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу

Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
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«Ювентус» предлагает Рэмси 6,5 миллиона евро

«Ювентус» предлагает хавбеку «Арсенала» Аарону Рэмси контракт, по которому он будет зарабатывать 6,5 миллиона евро за сезон.
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«Дижон» уволил своего главного тренера

Футбольный французский клуб «Дижон» уволил своего главного тренера Оливье Далль'Оглио с занимаемого поста, сообщает 31 декабря официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:51
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Футболисты Макеев и Саная покинули ФК «Сочи»

Как ранее сообщал sochinews.io, ФК «Сочи» заключил контракты с двумя иностранными игроками — нигерийским нападающим Стивеном Альфредом и казахстанским вингером Акмалем Бахтияровым.
Обновлено вчера в 02:33
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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