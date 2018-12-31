Футбол
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может переехать в Турцию. К игроку проявляет интерес "Фенербахче".
Soccer.ruвчера в 14:46
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«Милан» не хочет тратить деньги на покупку Фабрегаса, игрок может перейти в «Фенербахче»
Спорт-Экспрессвчера в 17:12
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Футбол
Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом
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Владимир Газзаев станет главным тренером «Тобола»
Бывший главный тренер «Алании» Владимир Газзаев возглавит казахстанский «Тобол».
Обновлено в 07:19
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Джанлуиджи Буффон: «Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии.
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Украинский вратарь «Леганеса» не хочет возвращаться в «Реал»
Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин не хочет возвращаться в мадридский "Реал" после окончания срока аренды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:39
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:38
Футбол
Левандовски намерен завершить карьеру в «Баварии»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски отметил, что предан клубу и планирует завершить карьеру в стане мюнхенцев.
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Футбол
Мане не накажут за стычку с Лихтштайнером
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане не будет дисквалифицирован за стычку с защитником «Арсенала» Штефаном Лихтштайнером.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Милан» и «Интер» претендуют на игрока «Атлетико»
"Милан" и "Интер" являются главными претендентами на защитника мадридского "Атлетико" Диего Година, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:03
Футбол
«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини
Итальянский футбольный клуб «Милан» рассматривает вариант с приобретением итальянского нападающего команды АПЛ «Саутгемптон» Маноло Габбьядини, сообщает 31 декабря La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:52
Футбол
В сборной России назвали самого высокого и низкого игроков в 2018 году
Сборная России по футболу в официальном Twitter назвала самого высокого и самого низкого игрока команды в 2018 году.
Обновлено в 09:17
Футбол
Сульшер: «Хотим, чтобы игра МЮ соответствовала высшим стандартам»
Хотим, чтобы игра "Манчестер Юнайтед" соответствовала высшим стандартам.
Обновлено в 00:21
Футбол
В чемпионате Австралии игрок забил гол и сломал штангу
Курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Австралии между "Централ Кост" и "Перт Глори" (1:4). На десятой минуте защитник "Перта" Томислав Мрчела забил гол, после чего по инерции влетел в ворота.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Ювентус» предлагает Рэмси 6,5 миллиона евро
«Ювентус» предлагает хавбеку «Арсенала» Аарону Рэмси контракт, по которому он будет зарабатывать 6,5 миллиона евро за сезон.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Дижон» уволил своего главного тренера
Футбольный французский клуб «Дижон» уволил своего главного тренера Оливье Далль'Оглио с занимаемого поста, сообщает 31 декабря официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:51
Футбол
Футболисты Макеев и Саная покинули ФК «Сочи»
Как ранее сообщал sochinews.io, ФК «Сочи» заключил контракты с двумя иностранными игроками — нигерийским нападающим Стивеном Альфредом и казахстанским вингером Акмалем Бахтияровым.
Обновлено вчера в 02:33