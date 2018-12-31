Футбол

«Фенербахче» претендует на Фабрегаса
Soccer.ru
14:46

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может переехать в Турцию. К игроку проявляет интерес "Фенербахче".
Soccer.ru14:46

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«Милан» не хочет тратить деньги на покупку Фабрегаса, игрок может перейти в «Фенербахче»

Спорт-Экспресс17:12

«Милан» не будет выкупать контракт Фабрегаса

Евро-футбол.ру16:15

«Милан» готов взять Фабрегаса только бесплатно

Чемпионат14:55

«Фенербахче» претендует на Фабрегаса

Soccer.ru14:46

«Милан» готов пригласить Фабрегаса только бесплатно и просит игрока договориться с «Челси»

Sports.ru16:45

«Милан» не готов платить «Челси» за Фабрегаса

Sport24.ru16:02
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Футбол

Поль Погба: при Сульшере «Манчестер Юнайтед» стал больше атаковать

Обновлено в 19:15
Футбол

Гвардиола: «Манчестер Сити» не может конкурировать с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда набрала приличное количество очков в первых 19 турах английской Премьер-лиги, но пока её не стоит сравнивать с «Ливерпулем», занимающим первое место.
Обновлено в 01:43
Футбол

Николя Пепе не покинет «Лилль» до конца сезона

Нападающий "Лилля" Николя Пепе заверил, что останется в команде как минимум до конца сезона.
Обновлено в 05:17
Футбол

Иско не собирается уходить из «Реала»

Обновлено в 16:12
Футбол

Макеев может продолжить карьеру в «Рубине»

По данным «Матч ТВ», Макеев может продолжить карьеру в «Рубине» — на данный момент, это наиболее вероятное развитие событий.
Обновлено в 13:34
Футбол

Серхио Рамос не получил в 2018 году ни одной красной карточки

Капитан «Реала» Серхио Рамос, один из самых жестких и грубых защитников мира, в 2018 году не получил ни одной красной карточки.
Обновлено в 06:26
Футбол

Президент телеканала Animal Planet отказалась возглавить АПЛ

Президент компании Animal Planet Сюзанна Диннейдж отказалась занять должность исполнительного директора Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 14:58
Футбол

Марадона поддержал Кулибали. Оба терпели расистские выкрики в «Наполи»

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал в Инстаграме защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
Обновлено в 13:30
Футбол

Форвард «Саутгемптона» Габбьядини может продолжить карьеру в ЦСКА

Столичный ЦСКА планирует побороться за итальянского нападающего английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини.
Обновлено в 08:20
Футбол

Жиру покинул стадион на костылях после матча с «Кристал Пэлас»

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0). Форвард был заменён на 76-й минуте.
Обновлено в 12:58
Футбол

«Порту» установил клубный рекорд по числу побед подряд

30 декабря «Порту» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Белененсеш» и вышел в полуфинал Кубка португальской лиги.
Обновлено в 14:57
Футбол

Родриго Кайо стал игроком «Фламенго»

Центральный защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо перебрался во "Фламенго". Контракт с 25-летним игроком подписан до лета 2023 года.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

«Зенит» выпустил новогоднее видео, где поздравил болельщиков с наступающими праздниками. На видео футболисты поздравили своих фанатов.
Обновлено в 15:00
Футбол

Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе, Роналду – второй

Обновлено в 16:08
Футбол

Жером Боатенг: «2018 год заканчивается, и я этому рад. Как футболист я еще не закончился!»

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг рад, что 2018 год подходит к концу.
Обновлено в 15:36
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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