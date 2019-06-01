Футбол
«Фенербахче» объявил об уходе ТопалаЧемпионат 05:34
Полузащитник Мехмет Топал покинул «Фенербахче» по соглашению между двумя сторонами. Футболист защищал цвета стамбульского клуба с 2012 года. В прошлом сезоне 33-летний игрок сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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