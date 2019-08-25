Полузащитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Рами завтра пройдет медосмотр в «Фенербахче», после чего стороны обсудят контракт. 33-летний француз является свободным агентом после ухода из «Марселя».

«Фенербахче» объявил о переговорах с Рами

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