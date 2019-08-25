Футбол
«Фенербахче» объявил о переговорах с РамиSport24.ru 07:27
Полузащитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Рами завтра пройдет медосмотр в «Фенербахче», после чего стороны обсудят контракт. 33-летний француз является свободным агентом после ухода из «Марселя».
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Известная телеведущая Ксения Собчак высмеяла фотомодель Викторию Лопыреву за пост в социальной сети, соответствующая перепалка была обнародована 24 августа в социальной сети Instagram на странице Лопыревой.
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С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
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