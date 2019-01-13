Как сообщает Fanatik, Фенербахче не будет продлевать контракт с 30-летним защитником. До истечения текущего соглашения Нойштедтер вряд ли покинет клуб, поскольку предложений по его трансферу не было.

«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером

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Политика Политика В Белоруссии выступили против российских телеканалов «Требуем от властей Белоруссии ограничить трансляцию российских телеканалов, которые разжигают межнациональную вражду и, по существу, являются средствами ведения информационной войны против нашей страны», — говорится в заявлении.

Политика Политика МИД РФ удивился нежеланию Токио общаться с прессой после брифинга На Смоленской площади крайне удивлены нежеланием японской стороны проводить пресс-конференцию по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно, которые пройдут в Москве 14 января.

Общество Общество Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.

Спорт Спорт Петербурженка Юрлова-Перхт принесла победу женской сборной по биатлону Женская сборная России стала обладателем Кубка мира по биатлону. Последний этап гонки бежала петербурженка Екатерина Юрлова-Перхт.

Космос Космос Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Политика Политика Польша построит остров в Калининградском заливе Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.

Происшествия Происшествия В Шереметьево задержали проникшего на борт самолета без билета мужчину

Политика Политика Порошенко призвал РПЦ показать свой томос Президент Украины Петр Порошенко призвал Русскую Православную Церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.

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Общество Общество Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Политика Политика На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ Раскольники из "новой церкви" Украины захватили принадлежащий канонической Украинской православной церкви Свято-Михайловский храм в Волынской области, сообщил пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский.

Армия и оружие Армия и оружие Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Спорт Спорт Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров на ЧЕ по шорт-треку Россиянин Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в Дордрехте (Нидерланды).

Армия и оружие Армия и оружие ОБСЕ нашла зенитно-ракетный комплекс ВСУ во дворе дома в Донбассе

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Политика Политика Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину "Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова прокомментировала покупку Киевом турецких беспилотников Поставки вооружений киевскому режиму не должны становиться фактором усугубления внутриукраинского кризиса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение о покупке Украиной турецких разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.

Политика Политика WSJ: Белый дом подавал прошение в Пентагон об ударе по Ирану The Wall Street Journal отмечает, что поданное Болтоном прошение свидетельствует о "серьезных планах" вооруженных сил США в Иране.

Происшествия Происшествия В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке

Политика Политика Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.

Космос Космос Запуск нового телескопа «Спектр-РГ» отложили Запуск нового российского телескопа "Спектр-РГ" (рентген-гамма) откладывается с начала апреля на май-июнь, сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

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Армия и оружие Армия и оружие Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии «Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.

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Спорт Спорт Зайцева отреагировала на победу россиянок в эстафете