Футбол
«Фенербахче» намерен арендовать ОзилаSoccer.ru 04:22
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил с большой долей вероятности покинет лондонский клуб. Унаи Эмери ясно дал понять, что 30-летнего футболиста пора отпускать. Авторитетный турецкий журналист Фатих Доган сообщил, что хавбек может продолжить карьеру в "Фенербахче" на правах аренды.
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