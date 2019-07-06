Футбол

«Фенербахче» намерен арендовать ОзилаSoccer.ru 04:22

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил с большой долей вероятности покинет лондонский клуб. Унаи Эмери ясно дал понять, что 30-летнего футболиста пора отпускать. Авторитетный турецкий журналист Фатих Доган сообщил, что хавбек может продолжить карьеру в "Фенербахче" на правах аренды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Озил может перейти в «Фенербахче»

Матч ТВ11:44

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Советский спорт03:59

«Фенербахче» намерен арендовать Озила

Soccer.ru04:22

«Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила

Евро-футбол.ру05:13

Месут Езил может перейти в «Фенербахче», «вероятность - 50-51 процент»

Спорт-Экспресс04:36

Озил может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Чемпионат04:30

«Фенербахче» желает приобрести игрока «Арсенала»

Sport.ru05:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Наука

Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

Ученые оценили, сколько гектаров земли можно отдать под посадку деревьев, не нанося ущерба сельскохозяйственным угодьям и не уменьшая площади городов.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Телеведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в Калифорнии

Обновлено в 05:38
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Происшествия

В Казахстане состоялись несанкционированные акции протеста

Обновлено в 11:49
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Установлены личности погибших при крушении катамарана на Кубани

Погибшими при опрокидывании катамарана в пятницу в Краснодарском крае оказались две туристки из других регионов.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Семеро россиян третий день находятся в аэропорту мексиканского города Канкун из-за претензий миграционных властей.
Обновлено в 12:29
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Театры

Марчелли поставит в «Сатириконе» спектакль с Райкиным в главной роли

Главную роль исполнит худрук "Сатирикона" Константин Райкин, сообщила пресс-служба театра.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине

Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Общество

Федор Конюхов достиг Крыма на самолете с солнечными батареями

Российский путешественник Федор Конюхов достиг Крыма на экспериментальном самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 10:28
Политика

Американского журналиста затравили за статью о Крыме

Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:01
Футбол

Зенит — Локомотив 1:1 (Перерыв)

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Политика

Зарегистрированы три кандидата в губернаторы Петербурга

Горизбирком сегодня зарегистрировал трёх кандидатов в губернаторы Петербурга.
Обновлено в 10:37
Политика

Венгрия поставила Зеленскому ультиматум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал условия, на которых страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, передает УНИАН.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России

Обновлено в 02:36
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области

Обновлено в 07:22
Спорт

Российские баскетболистки не смогли пробиться на ОИ-2020

Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Опубликовано фото с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Опубликованы первые фотографии с крещения сына Меган Маркл и принца Гарри. Снимки размещены в официальном аккаунте королевской семьи.
Обновлено в 11:47
Политика

Порошенко снял наличными 34 миллиона долларов

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения

Обновлено в 10:52
Политика

Экс-канцлер ФРГ обвинил Трампа в попытке превратить друзей в вассалов

Президент США Дональд Трамп диктует своим союзникам, что делать, и разрушает сложившуюся экономическую систему, но Европе нужно помнить о том, что сила в единстве.
Обновлено в 08:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Месут Озил
Немецкий футболист
Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фенербахче
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из города Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Фенербахче», выступающий в Турецкой Суперлиге. Один из самых популярных футбольных клубов страны. Домашние матчи играет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное