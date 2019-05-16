Футбол

«Фенербахче» готовит предложение по трансферу Зе ЛуишаЕвро-футбол.ру 01:11

Стамбульский "Фенербахче" возобновил интерес к нападающему "Спартака" Зе Луишу, утверждает Star. По данным источника, турецкий гранд готов выделить на приобретение 28-летнего игрока 4 миллиона евро. Контракт Зе Луиша с "красно-белыми" рассчитан 2021 года.
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СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн

Чемпионатвчера в 23:47

«Фенербахче» вновь проявляет интерес к нападающему «Спартака»

Газета.Ru01:24

«Фенербахче» интересуется Зе Луишем

Спорт-Экспресс00:22

«Фенербахче» интересуется нападающим «Спартака» Зе Луишем

Sport24.ru00:52

СМИ: Главный тренер «Фенербахче» заинтересован в приобретении Зе Луиша

Матч ТВ01:51

Зе Луиш может перейти в «Фенербахче»

Советский спортвчера в 23:12

«Фенербахче» готов заплатить 4 млн евро за форварда «Спартака»

Sport.ru01:58
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Наука

Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз

«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол

Семак: «От предложения по Паредесу нельзя было отказаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как на игру команды повлияли новички Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий, а также высказался об уходе Леандро Паредеса, который был продан в «ПСЖ» примерно за 47 млн евро.
Обновлено в 08:52
Политика

Представители стран G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Обновлено вчера в 17:36
Политика

Путин призвал следить за результатами реализации нацпроектов

В ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни, заявил 16 мая президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:22
Футбол

Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»

Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Здоровье

В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

В Германии протестующие против проекта «Северный поток – 2» залезли в уже проложенную часть газопровода на строительной площадке, где осуществляется прокладка EUGAL.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни

Обновлено в 09:14
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Кино

Эмбер Херд стала образцом безвкусицы в Каннах

Если платье Херд выбирала сама, то макияж и прическу делали профессионалы из бренда L’Oreal Paris (с прошлого года актриса является амбассадором марки).
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
Политика

Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Происшествия

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Обновлено в 06:18
Футбол

Мак может покинуть «Зенит» по окончании сезона

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент игрока Юрай Венглош.
Обновлено в 09:30
Политика

Глава МВФ Кристин Лагард: в торговых войнах никто не выигрывает

В торговых войнах никто не выигрывает, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выразив надежду, что напряженность в торговых отношениях США и Китая будет урегулирована.
Обновлено в 09:02
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Назван способ прохода авианосцев США в Черное море

США могут найти проход в Черное море для своих авианосцев через строящийся Турцией канал "Стамбул", считает политический эксперт.
Обновлено в 08:21
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Финансы

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Состояние свидетеля по делу Кокорина и Мамаева улучшилось

Обновлено вчера в 17:07
Религия

Мэр Красноярска запретил строительство храма на территории сквера

Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался давать разрешение на использование земельного участка под строительство храма.
Обновлено вчера в 13:01
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