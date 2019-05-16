Футбол

«Фенербахче» готовит предложение по трансферу Зе ЛуишаЕвро-футбол.ру 01:11

Стамбульский "Фенербахче" возобновил интерес к нападающему "Спартака" Зе Луишу, утверждает Star. По данным источника, турецкий гранд готов выделить на приобретение 28-летнего игрока 4 миллиона евро. Контракт Зе Луиша с "красно-белыми" рассчитан 2021 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Фенербахче» возобновил интерес к Зе Луишу и готов заплатить € 4 млн

Чемпионатвчера в 23:47

«Фенербахче» вновь проявляет интерес к нападающему «Спартака»

Газета.Ru01:24

«Фенербахче» интересуется Зе Луишем

Спорт-Экспресс00:22

«Фенербахче» интересуется нападающим «Спартака» Зе Луишем

Sport24.ru00:52

СМИ: Главный тренер «Фенербахче» заинтересован в приобретении Зе Луиша

Матч ТВ01:51

Зе Луиш может перейти в «Фенербахче»

Советский спортвчера в 23:12

«Фенербахче» готов заплатить 4 млн евро за форварда «Спартака»

Sport.ru01:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:18
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка

Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019

Обновлено 14 мая в 17:42
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия

Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ

Обновлено в 06:25
Происшествия

В центре Тамбова обрушились перекрытия старинного здания

Перекрытия старинного здания обрушились в центре Тамбова.
Обновлено в 08:08
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество

Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм

В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин поддержал бесплатное питание для школьников

Обновлено в 08:15
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Теннис

Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Обновлено в 07:50
Наука

Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали решение увеличить закупки Су-57

Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц удастся за счет снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:39
Экономика

Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%

Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Политика

Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией

Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Гаджеты

В России начались продажи смартфона Nokia 4.2

Известный бренд HMD Global объявил о старте продаж на российском рынке нового бюджетного смартфона Nokia 4.2, который функционирует на современной ОС Android 9 Pie.
Обновлено вчера в 05:35
Технологии

«Вымпелком» обновит сети связи в Москве

Партнером по модернизации оператора стал Huawei «Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei.
Обновлено в 06:30
Политика

Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций

"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Спорт

Совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления прав ВФЛА 8-9 июня

IAAF лишила ВФЛА членства осенью 2015 года в связи с допинговым скандалом Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 8-9 июня рассмотрит вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 07:32
Музыка

Раввины Израиля возмущены проведением «Евровидения» в субботу

Израильские раввины назвали «осквернением шаббата» проведение финала «Евровидения» в Тель-Авиве и призвали к молитвам.
Обновлено в 01:49
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Для танка «Армата» разработали летающий «Глаз»

В России разработали систему оперативной тактической разведки "Глаз", которой можно оснастить "Армату" и другую бронетехнику.
Обновлено в 02:45
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли

Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Кудрявцева поделилась подробностями жизни с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в инстаграме подробностями жизни с хоккеистом Игорем Макаровым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Кабо-Верде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Никола Калинич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное