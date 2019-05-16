Футбол
«Фенербахче» готовит предложение по трансферу Зе ЛуишаЕвро-футбол.ру 01:11
Стамбульский "Фенербахче" возобновил интерес к нападающему "Спартака" Зе Луишу, утверждает Star. По данным источника, турецкий гранд готов выделить на приобретение 28-летнего игрока 4 миллиона евро. Контракт Зе Луиша с "красно-белыми" рассчитан 2021 года.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Музыка
Названы десять победителей первого полуфинала Евровидения-2019
Обновлено 14 мая в 17:42
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Происшествия
В центре Тамбова обрушились перекрытия старинного здания
Перекрытия старинного здания обрушились в центре Тамбова.
Обновлено в 08:08
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Общество
Песков: в сквере Екатеринбурга планируют построить только храм
В Кремле обратили внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма в сквере Екатеринбурга.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Теннис
Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Обновлено в 07:50
Наука
Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали решение увеличить закупки Су-57
Закупить 76 истребителей Су-57 для российской армии вместо запланированных ранее 16 единиц удастся за счет снижения их стоимости и внутреннего перераспределения средств, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:39
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Nokia 4.2
Известный бренд HMD Global объявил о старте продаж на российском рынке нового бюджетного смартфона Nokia 4.2, который функционирует на современной ОС Android 9 Pie.
Обновлено вчера в 05:35
Технологии
«Вымпелком» обновит сети связи в Москве
Партнером по модернизации оператора стал Huawei «Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei.
Обновлено в 06:30
Политика
Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций
"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Спорт
Совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления прав ВФЛА 8-9 июня
IAAF лишила ВФЛА членства осенью 2015 года в связи с допинговым скандалом Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 8-9 июня рассмотрит вопрос о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Обновлено в 07:32
Музыка
Раввины Израиля возмущены проведением «Евровидения» в субботу
Израильские раввины назвали «осквернением шаббата» проведение финала «Евровидения» в Тель-Авиве и призвали к молитвам.
Обновлено в 01:49
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Для танка «Армата» разработали летающий «Глаз»
В России разработали систему оперативной тактической разведки "Глаз", которой можно оснастить "Армату" и другую бронетехнику.
Обновлено в 02:45
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Кудрявцева поделилась подробностями жизни с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в инстаграме подробностями жизни с хоккеистом Игорем Макаровым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:17
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50