Футбол

«Фенербахче» без Нойштедтера отыгрался с 0:3 в дерби с «Бешикташем»Спорт-Экспресс вчера в 15:30

Бешикташ — Фенербахче
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Турции, вчера
Стадион «Инёню»
Гекхан Генюль
11′
Бурак Йылмаз
18′
35′
Миха Зайц
Бурак Йылмаз
45′+3′
46′
Виктор Мозес
Андре Айю
46′
Маурисио Исла
Матье Вальбуэна
55′
Миха Зайц
60′
Набиль Дирар
Неджип Уйсал
60′
62′
Садик Чифтпынар
Гювен Ялчин
Джанер Эркин
64′
67′
Хасан Али Калдырым
Бурак Йылмаз
74′
Джеремейн Ленс
Рикарду Куарежма
74′
77′
Садик Чифтпынар
84′
Миха Зайц
Элиф Элмаз
Синдзи Кагава
Мустафа Пектемек
85′
90′+8′
Хасан Али Калдырым
В составе "Бешикташа" на 64-й минуте при счете 3:2 вышел экс-игрок ЦСКА Джанер Эркин. В таблице чемпионата Турции "Бешикташ" идет на третьем месте, в 11 очках от "Истанбула" и в 5 - от "Галатасарая", "Фенербахче" занимает 14-ю строчку, на 1 очко опережая зону вылета.
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