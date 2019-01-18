Футбол

Феллайни пропустит три-четыре недели из-за травмыРИА Новости 04:36

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни выбыл из строя на три-четыре недели из-за травмы, сообщил исполняющий обязанности главного тренера английского футбольного клуба Уле-Гуннар Сульшер.
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Феллайни пропустит до месяца из-за травмы

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Феллайни пропустит три-четыре недели из-за травмы

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Феллайни пропустит до 4 недель из-за травмы

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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
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Маруан Феллайни
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник летних Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Бельгии.
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