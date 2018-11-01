Автор гола «Манчестер Юнайтед» в ворота «Янг Бойз» (1:0) в Лиге чемпионов Маруан Феллайни перед матчем потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.

Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ

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