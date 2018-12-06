Футбол
Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи
Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы ГюэндузиЧемпионат08:15
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
Чемпионат08:15
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Футбол
«Реал» забил «Мелилье» шесть мячей в Кубке Испании
Мадридский "Реал" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу разгромил "Мелилью", выступающую в третьем по силе дивизионе страны, со счетом 6:1. По итогам двух встреч "сливочные" прошли в следующий раунд турнира.
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Жена Кисслинга проходила некоторые тесты за мужа
Бывший нападающий сборной Германии Штефан Кисслинг рассказал, что некоторые упражнения за него выполняла жена.
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Ротенберг получил повреждение «крестов» и будет прооперирован
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0), который состоялся накануне, 5 декабря.
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Ахметов завоевал награду лучшего молодого футболиста РПЛ
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем национальной премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.
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Тренер сборной России отметил неудобство календаря отбора на ЧЕ-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что расписание матчей в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года вызывает определенные неудобства.
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Футбол
Еще один матч чемпионата Франции перенесен из-за протестов
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Футбол
КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»
КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
Обновлено в 07:19
Футбол
Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева
Полузащитники московского «Локомотива» и сборной России Антон и Алексей Миранчуки поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили срок заключения под стражу до 8 февраля.
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Футбол
Защитник «Ливерпуля» выбыл на полтора месяца
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес пропустит около шести недель из-за травмы, полученной в матче АПЛ против «Бернли».
Обновлено в 12:01
Футбол
«Вест Хэм» хочет приобрести игрока «МЮ»
Обновлено в 12:47
Футбол
Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Обновлено в 05:39
Футбол
Орлов: «„Зенит“ непрофессионального готовится к игре»
Известный комментатор Геннадий Орлов обвинил игроков "Зенита" в ненадлежащей подготовке к матчам.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Интер» настроен подписать Дармиана
По информации CalcioMercato, "Интер" решительно настроен подписать Дармиана в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 13:27
Футбол
Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»
Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 10:24
Футбол
Защитник «Анжи»: не знаем, что будет после матча со «Спартаком». Хотим победить
Защитник «Анжи» Игорь Удалый поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который пройдёт 8 декабря.
Обновлено в 14:10