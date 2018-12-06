Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи
Чемпионат
08:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
Чемпионат08:15

Подробнее о событии

Маттео Гендузи: «Феллайни ревнует – ему не нравится ходить с короткими волосами»

Sports.ru15:57

Эмери предложил подстричься Гендузи, тогда на нем перестанут фолить

Спорт-Экспресс13:20

Эмери советует Гендузи постричься, чтобы его не хватали за волосы

Soccer.ru13:47

Эмери: Гюэндузи нужно постричь волосы, как это сделал Феллайни

Чемпионат12:37

Хавбек «Арсенала» – о поступке Феллайни: Это просто зависть (видео)

Советский спорт10:20

Эмери посоветовал Гендузи подстричься. Соперник накануне хватал игрока «Арсенала» за волосы

Sport24.ru12:39

Феллайни заскучал по прическе и попробовал украсть шевелюру у Гендузи

Eurosport.ru02:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Футбол

«Реал» обыграл «Мелилью» в Кубке Испании с общим счетом 10:1

Обновлено в 16:55
Футбол

Из-за протестов перенесены ещё два матча чемпионата Франции

Решение о переносе матче было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 19:05
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено в 17:08
Футбол

Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата Армении

Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3).
Обновлено в 17:41
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с защитником Сандро

Обновлено в 18:24
Футбол

«Локомотив» подтвердил, что Ротенберг повредил крестообразные связки

Подтвердился первоначальный прогноз – повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
Обновлено в 14:19
Футбол

Черчесов стал «Человеком года» по версии Eventida IPRA

Обновлено в 18:14
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено в 18:28
Футбол

Джо Гомес пропустит шесть недель

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес выбыл на шесть недель из-за травмы ноги, полученной в недавнем матче АПЛ против "Бернли" (3:1). У футболиста была диагностирована трещина в левой ноге.
Обновлено в 18:13
Футбол

Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

Сборная с игроками 2001 г. р. начнет отборочный раунд к ЧЕ-2020 матчами Уэльсом, Польшей и Косово.
Обновлено в 16:33
Футбол

В сети появились фото формы «Барселоны» на следующий сезон

В сети появились изображения домашней и гостевой формы «Барселоны» на сезон-2019/20.
Обновлено в 18:16
Футбол

«Ницца» не собирается предлагать Балотелли новый контракт

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер заявил, что не собирается подписывать новый контракт с нападающим Марио Балотелли.
Обновлено в 18:07
Футбол

Братья Миранчуки поддержали Кокорина и Мамаева

Братья Миранчуки, выступающие за "Локомотив" - Алексей и Антон, записали видео, в котором обращаются к провинившимся.
Обновлено в 10:53
Футбол

Валенсия может перейти в «Вест Хэм»

Как сообщает The Sun, летом "молотобойцы" рассчитывают заполучить защитника "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсию.
Обновлено в 14:50
Футбол

Ильзат Ахметов: «Если молодым будут доверять – не сомневайтесь, они проявят себя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодежи.
Обновлено в 19:10
ещё по теме
Маруан Феллайни
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник летних Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маттео Гендузи
Французский футболист
Французский футболист марокканского происхождения, играющий на позиции полузащитника. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Ныне выступает за английский клуб «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное