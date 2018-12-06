Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи
Sports.ru
08:55

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи. Во время игры судья Андре Марринер не показал бельгийскому футболисту предупреждения, ограничившись назначением штрафного удара.
Sports.ru08:55

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Маттео Гендузи
Французский футболист
Французский футболист марокканского происхождения, играющий на позиции полузащитника. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Ныне выступает за английский клуб «Арсенал».
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