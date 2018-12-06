Футбол

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гендузи
Sports.ru
08:55

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время матча с «Арсеналом» (2:2) схватил за волосы Маттео Гендузи. Во время игры судья Андре Марринер не показал бельгийскому футболисту предупреждения, ограничившись назначением штрафного удара.
Sports.ru08:55

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Феллайни не накажут за то, что он схватил за волосы игрока «Арсенала»

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Маттео Гендузи
Французский футболист
Французский футболист марокканского происхождения, играющий на позиции полузащитника. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Ныне выступает за английский клуб «Арсенал».
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