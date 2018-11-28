Футбол

Феллайни: «Моуринью верит в меня, я пытаюсь отплатить ему на поле»
Евро-футбол.ру
03:17

Пытаюсь отплатить ему своими действиями на поле. Я всегда отдаюсь ради команды, независимо от того, выхожу в старте или со скамейки. Все знают, что я командный игрок.
Евро-футбол.ру03:17

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Феллаини потерял не только волосы, но и своего маскота. Видео

Спорт-Экспресс06:39

Феллайни потерял ребенка, который должен был вывести его на матч Лиги чемпионов

РИА Новости06:23

Моуринью разбил корзинку с водой на матче ЛЧ

RT на русском04:14

Феллайни потерял ребенка, который должен был выводить его на матч ЛЧ

Матч ТВ03:44

Феллайни: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу над «Янг Бойз»

Чемпионат02:37

Игрок «МЮ» потерял ребенка, который должен был вывести его на матч Лиги чемпионов

Sport24.ru02:38

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Янг Бойз» и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:54
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Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Таким образом, красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 06:14
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Ответный матч финала Кубка Либертадорес запланирован на 8 или 9 декабря. Он состоится за пределами Аргентины.
Обновлено в 05:36
Футбол

Ирландский футбольный клуб по ошибке сообщил о смерти игрока

Любительский ирландский футбольный клуб "Баллибрэк" принес извинения за ложное сообщение о смерти одного из своих игроков, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:30
Футбол

Рашид Рахимов: «Ахмат» при минус-20 не выйдет играть с «Енисеем»

Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов и выводить их на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Енисея".
Обновлено в 06:52
Футбол

Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»

Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 06:45
Футбол

Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари

Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:57
Футбол

Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным

После перевода одного из вопросов от французских журналистов, 51-летний тренер заявил, что у переводчика эротичный голос, а потом попросил повторить сказанное.
Обновлено в 06:14
Футбол

Олег Фоменко: «Классон хочет знать свое будущее, да и клубу спокойно»

Виктор хотел знать свои перспективы, да и клубу спокойно. Матч «Краснодар» — «Акхисар» состоится 29 ноября и начнется в 20:55 (мск).
Обновлено в 05:51
Футбол

Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 06:48
Футбол

УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен в Киев, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Футбол

Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Обновлено в 05:28
Футбол

Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере

«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
Футбол

Гильерме назвал свой самый запоминающийся матч в составе «Локомотива»

Голкипер, который совсем скоро проведет сотую игру на ноль и в составе железнодорожников, назвал свой самый запоминающийся матч.
Обновлено в 06:15
Футбол

Капков: хотел бы, чтобы Головин вернулся в ЦСКА на правах аренды

Бывший вице-президент РФС и глава НАФ Сергей Капков прокомментировал переход Александра Головина из ЦСКА в «Монако».
Обновлено в 06:35
Футбол

В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика

Китайские поклонники форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрали портрет кумира из кубиков Рубика.
Обновлено в 06:14
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Маруан Феллайни
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник летних Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Бельгии.
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