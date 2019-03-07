Футбол
Феллаини завершил карьеру в сборной БельгииСпорт-Экспресс 16:21
31-летний Маруан Феллаини провел 87 матчей за сборную Бельгии, забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи. Вместе с командой он занял третье место на ЧМ-2018. pic.twitter.com/A7rVvajpMI – Marouane Fellaini (@Fellaini) 7 марта 2019 г.
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