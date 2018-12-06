Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы

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