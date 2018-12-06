Футбол

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы
Soccer.ru
07:38

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.
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