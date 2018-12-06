Футбол

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы
Soccer.ru
07:38

Манчестер Юнайтед — Арсенал
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
26′
Шкодран Мустафи
Антони Марсьяль
31′
36′
Роб Холдинг
Штефан Лихтштайнер
37′
Шкодран Мустафи
Маркос Рохо
38′
Джесси Лингард
40′
41′
Эктор Бельерин
Неманья Матич
42′
46′
Аарон Рэмзи
Генрих Мхитарян
Антони Марсьяль
Ромелу Лукаку
63′
64′
Алекс Ивоби
Александр Ляказетт
68′
Маркос Рохо
Джесси Лингард
69′
Маркос Рохо
Маруан Феллайни
72′
Джесси Лингард
Поль Погба
75′
86′
Лукас Торрейра
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини не будет наказан за свои действия во время матча АПЛ с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец во время игры схватил за волосы хавбека "Арсенала" Маттео Гендузи, однако наказания для игрока не последует, поскольку арбитр встречи Андре Марринер зафиксировал нарушение правил и назначил штрафной удар.
Soccer.ru07:38

Подробнее о событии

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы Гюэндузи

Чемпионат08:15

Феллаини не будет наказан за то, что дернул за волосы игрока «Арсенала»

Спорт-Экспресс07:55

Феллайни не будет наказан за то, что схватил за волосы игрока «Арсенала»

Sport24.ru07:17

Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»

Евро-футбол.ру07:53

Феллаини не будет наказан за то, что он схватил Гендузи за волосы

Soccer.ru07:38

Феллайни схватил за волосы игрока «Арсенала»

Sportmail.ru07:24

Феллайни заскучал по прическе и попробовал украсть шевелюру у Гендузи

Eurosport.ru02:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Футбол

Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Решение о переносе матча было принято в связи с акциями протеста против повышения цен на топливо, которые проходят во Франции в последние дни.
Обновлено в 08:41
Футбол

Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ

Обновлено в 08:00
Футбол

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Думаю, у нас лучшая полузащита в Италии, лично я в этом уверен.
Обновлено в 08:34
Футбол

Тони Крос рассказал о своей травме

Повреждение футболист получил в игре Лиги чемпионов с «Ромой». Об этом немец рассказал на своей странице в Twitter.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Олимп – Кубка России

Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В. С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей - дома и в гостях.
Обновлено в 05:50
Футбол

Дмитрий Хомуха: Нам достались очень сильные соперники по группе

Старший тренер юношеской сборной России (U17) Дмитрий Хомуха прокомментировал итоги жеребьевки элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Обновлено в 08:04
Футбол

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в Кубке Испании

«Вильярреал» разгромил «Альмерию» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 8:0.
Обновлено в 02:01
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Минаев скончался на 65-м году жизни

Бывший футболист московских клубов «Динамо» и «Спартак» Александр Минаев скончался в четверг на 65-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Динамо».
Обновлено в 08:29
Футбол

Модрич: Люди осознали, что футбол — это не только голы

Полузащитник футбольного клуба «Реал» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от получения награды «Золотой мяч».
Обновлено в 08:14
Футбол

Суботич получил серьезную травму головы и был госпитализирован

Обновлено в 04:05
Футбол

Лотар Маттеус назвал главную ошибку «Баварии»

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал состояние «Баварии». Он назвал главную проблему мюнхенского клуба.
Обновлено в 08:23
Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»

Обновлено в 07:59
Футбол

Пеле: «Марадона был намного лучше Месси»

Обновлено в 06:55
Футбол

Пресс-служба «Амкара»: «Верим, что вернемся!»

Пресс-служба пермского «Амкара» напомнила о дне рождения клуба, который был расформирован летом 2018 года.
Обновлено в 07:52
ещё по теме
Маруан Феллайни
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник летних Олимпийских игр 2008 года в составе сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маттео Гендузи
Французский футболист
Французский футболист марокканского происхождения, играющий на позиции полузащитника. Воспитанник «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Ныне выступает за английский клуб «Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное