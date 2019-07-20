Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»Soccer.ru 16:02
Дорогостоящий новичок "Атлетико" Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за "матрасников". Во время спарринга с "Нумансией" 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург», Влашич отметился голом
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
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Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
Спорт
Матч чемпионата России по пляжному регби закончился массовой дракой
Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
Обновлено в 16:25
Кино
Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 16:35
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Общество
British Airways приостановила полеты в Каир
В целях безопасности авиакомпания "Британские авиалинии" (British Airways) на неделю приостановила полеты в Каир.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность
По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Политика
КСИР опубликовал видео задержания британского танкера
Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Футбол
Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром
Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».
Обновлено в 09:20
Космос
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
Соединенные Штаты уже в следующем году смогут отправлять американских астронавтов в космос на ракете собственного производства.
Обновлено в 14:48
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае
Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
Обновлено в 07:05
Общество
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp
Медики высказали свое мнение о мобильном приложение FaceApp, с помощью которого пользователи пытаются выяснить, как они будут выглядеть в старости.
Обновлено в 12:00
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:45
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11