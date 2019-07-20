Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»Soccer.ru 16:02

Дорогостоящий новичок "Атлетико" Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за "матрасников". Во время спарринга с "Нумансией" 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра.
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«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму

Sport24.ru14:54

Феликс получил травму в товарищеском матче с «Нумансией»

Спорт-Экспресс16:09

«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму в дебютной игре за клуб

Чемпионат15:08

Фелиш получил травму в первом матче за «Атлетико»

Советский спорт15:45

Жоау Феликс получил травму в первом матче за «Атлетико». Его заменили на 27-й минуте

Sports.ru15:19

Фелиш получил травму в первом матче за «Атлетико»

Матч ТВ16:01

Дебют Фелиша в «Атлетико» омрачила травма звёздного новичка

Евро-футбол.ру14:18
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Политика

Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.
Обновлено в 15:59
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В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска

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Пригожин прокомментировал многомиллионные зарплаты артистов

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Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Космос

NASA испытает полет ракеты SLS с кораблем Orion вокруг Луны

NASA проведет испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.
Обновлено в 17:37
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей

Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.
Обновлено в 01:34
Космос

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Обновлено 17 июля в 16:03
Шоу-бизнес

Стеснение пропало: Брежнева выложила откровенное фото в купальнике

Артистка выложила фото в купальнике, где она сидит на колонне в весьма откровенной позе.
Обновлено в 15:46
Футбол

Арнор Сигурдссон: «У „Оренбурга“ не было шансов»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.
Обновлено в 14:45
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Обновлено в 06:25
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Футбол

Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено 18 июля в 11:23
Здоровье

В Удмуртии эвакуировали первого пациента вертолетом санитарной авиации

Обновлено в 04:43
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Футбол

Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Обновлено в 13:51
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020

Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.
Обновлено в 07:50
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