Дорогостоящий новичок "Атлетико" Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за "матрасников". Во время спарринга с "Нумансией" 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра.

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Политика Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.

Происшествия Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.

Происшествия Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».

Космос NASA испытает полет ракеты SLS с кораблем Orion вокруг Луны NASA проведет испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.

Общество British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир «Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.

Авто Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.

Шоу-бизнес Стеснение пропало: Брежнева выложила откровенное фото в купальнике Артистка выложила фото в купальнике, где она сидит на колонне в весьма откровенной позе.

Футбол Арнор Сигурдссон: «У „Оренбурга“ не было шансов» Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Политика Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Футбол Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.

Происшествия Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

Общество Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.

Футбол Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.

Политика Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.

Экономика S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-» Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Здоровье Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.