Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»Soccer.ru 16:02
Дорогостоящий новичок "Атлетико" Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за "матрасников". Во время спарринга с "Нумансией" 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Политика
Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
В ЛНР призвали расследовать обстрел Первомайска
Обновлено в 17:46
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Космос
NASA испытает полет ракеты SLS с кораблем Orion вокруг Луны
NASA проведет испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.
Обновлено в 17:37
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полёты в Каир
«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации», — сказал представитель компании.
Обновлено в 17:15
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей
Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.
Обновлено в 01:34
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
Обновлено 17 июля в 16:03
Шоу-бизнес
Стеснение пропало: Брежнева выложила откровенное фото в купальнике
Артистка выложила фото в купальнике, где она сидит на колонне в весьма откровенной позе.
Обновлено в 15:46
Футбол
Арнор Сигурдссон: «У „Оренбурга“ не было шансов»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Футбол
Карпин: «Ростов» должен был выигрывать у «Спартака»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен тем, что его команда не сумела обыграть «Спартак» в домашнем матче 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено 18 июля в 11:23
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Футбол
Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики
Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020
Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.
Обновлено в 07:50