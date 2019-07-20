Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»Soccer.ru 16:02
Дорогостоящий новичок "Атлетико" Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за "матрасников". Во время спарринга с "Нумансией" 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Политика
На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду
Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено в 18:21
Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400
Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети после ЧП
Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) подключили к сети после произошедшего 18 июля отключения, вызванного коротким замыканием.
Обновлено в 16:09
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини
Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
Политика
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Гаджеты
Apple Watch превращается в классический Apple iPod благодаря новой зарядной станции
Обновлено в 16:35
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп планирует сократить расходы США в случае переизбрания
Президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.
Обновлено в 18:02
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Музыка
Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке
Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено в 13:41
Футбол
Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 10:13
Кино
«Потерял часть юмора». Кинокритик – о фильме «Король лев»
В Сети обсуждают кинопремьеру "Король Лев". Сюжет ленты полностью повторяет историю, рассказанную в мультфильме 1994 года.
Обновлено в 14:52
Авто
Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором
Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено в 08:16
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне
Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Футбол
Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Космос
Nvidia создала «поддельное» видео высадки Аполлона-11 на Луну
Возможно, вы помните, что примерно пять лет назад Nvidia продемонстрировала свою новейшую (в то время) технологию освещения, воссоздав приземление на Луну Аполлона-11.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено в 04:58
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51