Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»Soccer.ru 16:02

Дорогостоящий новичок "Атлетико" Жоау Фелиш продержался лишь 30 минут в своем первом матче за "матрасников". Во время спарринга с "Нумансией" 19-летний португалец в столкновении с игроком соперника получил ушиб бедра.
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Жоау Феликс получил травму в первом матче за «Атлетико». Его заменили на 27-й минуте

Sports.ru15:19

Феликс получил травму в товарищеском матче с «Нумансией»

Спорт-Экспресс16:09

Фелиш получил травму в первом матче за «Атлетико»

Матч ТВ16:01

Фелиш получил травму в первом матче за «Атлетико»

Советский спорт15:45

«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму

Sport24.ru14:54

«Атлетико» разгромил «Нумансию», Фелиш получил травму в дебютной игре за клуб

Чемпионат15:08

Дебют Фелиша в «Атлетико» омрачила травма звёздного новичка

Евро-футбол.ру14:18
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
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Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
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The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

Издание напоминает, отношения между Вашингтоном и Анкарой еще сильнее испортились после того, как администрация Дональда Трампа официально отменила продажу истребителей F-35 в ответ на решение президента Турции Реджепа Эрдогана купить российские С-400, несовместимые с вооружением НАТО.
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Происшествия

Второй энергоблок Калининской АЭС подключили к сети после ЧП

Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) подключили к сети после произошедшего 18 июля отключения, вызванного коротким замыканием.
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Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Наука

Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток

Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено вчера в 02:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»

Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
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Елена Захарова продемонстрировала фигуру в бикини

Елена позирует на фоне скал и волн, облачённая в пятнистое бикини, благодаря которому отлично видно "стальной" пресс 43-летней актрисы.
Обновлено в 06:53
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Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Политика

На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено в 13:53
Гаджеты

Apple Watch превращается в классический Apple iPod благодаря новой зарядной станции

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Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

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Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Политика

Трамп планирует сократить расходы США в случае переизбрания

Президент США Дональд Трамп попросил помощников подготовиться к сокращению бюджетных расходов в случае переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.
Обновлено в 18:02
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Музыка

Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке

Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
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Футбол

Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»

На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
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Кино

«Потерял часть юмора». Кинокритик – о фильме «Король лев»

В Сети обсуждают кинопремьеру "Король Лев". Сюжет ленты полностью повторяет историю, рассказанную в мультфильме 1994 года.
Обновлено в 14:52
Авто

Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором

Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено в 08:16
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила в своем Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения, вблизи украинской границы.
Обновлено в 13:53
Футбол

Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Космос

Nvidia создала «поддельное» видео высадки Аполлона-11 на Луну

Возможно, вы помните, что примерно пять лет назад Nvidia продемонстрировала свою новейшую (в то время) технологию освещения, воссоздав приземление на Луну Аполлона-11.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
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Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено в 04:58
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
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Происшествия

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Единоборства

Боксера Дадашева прооперировали из-за отека мозга после боя в США

Обновлено в 05:29
Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

Обновлено в 18:25
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