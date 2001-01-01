Футбол

Фелиш побил рекорд Саншеша в сборной ПортугалииЕвро-футбол.ру вчера в 14:31

Португалия — Швейцария
3 – 1
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
25′
57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
63′
66′
Гранит Джака
68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
70′
71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
88′
89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
90′+1′
1 фото
Форвард "Бенфики" Жоау Фелиш выйдет в стартовом составе сборной Португалии в матче со швейцарцами.
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Фелиш побил рекорд Саншеша в сборной Португалии

Евро-футбол.рувчера в 14:31
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