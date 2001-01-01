Футбол
Фелиш побил рекорд Саншеша в сборной ПортугалииЕвро-футбол.ру вчера в 14:31
Лига наций УЕФА, Полуфинал, вчера
Стадион «Драган»
Криштиану Роналду
|25′
|57′
Рикардо Родригес
Пепе
Жозе Фонте
|63′
|66′
Гранит Джака
|68′
Фабиан Шер
Жоау Феликс
Гонсалу Гедеш
|70′
|71′
Денис Закария
Эдмилсон Фернандеш
|83′
Стивен Цубер
Ренато Штеффен
|85′
Джердан Шакири
Криштиану Роналду
|88′
|89′
Ремо Фройлер
Йосип Дрмич
Криштиану Роналду
|90′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|90′+1′
|47%
|Владение мячом
|53%
|6
|Удары в сторону ворот
|11
|3
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑4‑2
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
8
Моутинью
18
Невеш
14
Карвалью
10
Силва
17
Гедеш
7
Роналду
3 ×
1
Зоммер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
2
Мбабу
20
Фернандеш
10
Джака
19
Дрмич
11
Штеффен
23
Шакири
9
Сеферович
Швейцария
Расстановка 3‑5‑2
Форвард "Бенфики" Жоау Фелиш выйдет в стартовом составе сборной Португалии в матче со швейцарцами.
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