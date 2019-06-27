Футбол
Фелиш перешел в «Атлетико» за 126 млн евроLoginCasino.com 04:32
«Атлетико» Мадрид нашел замену Антуану Гризманну – 19-летний португалец Жуан Фелиш, ранее выступавший за «Бенфику». Португальский клуб уже принял предложение мадридцев, а это означает, что вот-вот «матрасники» совершат свой самый крупный в плане стоимости трансфер.
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Днем 27 июня недалеко от поселка Евлашево Кузнецкого района произошло страшное ДТП, которое унесло несколько человеческих жизней.
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Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
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Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
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Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Киев усилил подразделения ВСУ у Сокольников снайперами
Офицер пресс-службы отметил, что в связи с этим оборонное ведомство Республики не исключает проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
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Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Национальный банк Грузии подсчитал убытки национальной экономики из-за ожидаемого сокращения турпотока из России.
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Общество
В Петербурге 3400 водителям запретили садиться за руль из-за долгов
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Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
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Политика
В конгрессе США одобрили проект о санкциях против «Северного потока-2»
Большинство проголосовали за принятие проекта Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к реализации проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", передает РИА Новости.
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Общество
75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля
«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Происшествия
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Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.
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РПЦ уточнила свою позицию по абортам
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Армия и оружие
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В России убили 16-летнюю мать-одиночку
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