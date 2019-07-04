Футбол

Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в историиProstoProSport вчера в 14:51

Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.
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Самый дорогой португальский футболист Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна

Sport24.ruвчера в 17:01

Фелиш стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду

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«Атлетико» заплатит 127,2 млн евро за Феликса

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Советский спортвчера в 14:53

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Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Чемпионатвчера в 16:14

Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
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РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

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Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

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Общество

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Политика

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Обновлено вчера в 09:22
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Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
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Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
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Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Политика

Зеленский засекретил данные о переговорах с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа.
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Общество

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Обновлено вчера в 18:44
Политика

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Обновлено в 02:44
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Зак Снайдер показал молодого Дарксайда из «Лиги справедливости»

Обновлено в 04:09
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Зеленский поблагодарил власти Канады за «мощные санкции» против России

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами канадского парламента отметил позицию Канады по внедрению «мощных санкций» против России, сообщает пресс-служба офиса президента.
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Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
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В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
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Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
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Футбол

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Газизов: «Если уфимец болеет за какой-то „Спартак“, это смешно»

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов считает неправильным, когда болельщики из Уфы болеют за топ-клубы РПЛ, а не за команду своего города.
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Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство

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Атомный ПЭБ «Академик Ломоносов» официально передан «Росэнергоатому»

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Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева

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В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
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