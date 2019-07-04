Футбол

Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в историиProstoProSport вчера в 14:51

Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Атлетико» перестраивается и бьет рекорды

Soccer.ru03:00

Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб

Спорт-Экспрессвчера в 16:33

«Атлетико» заплатит 127,2 млн евро за Феликса

Sports.ru03:30

«Атлетико» подтвердил переход Фелиша

Советский спортвчера в 14:53

Самый дорогой португальский футболист Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна

Sport24.ruвчера в 17:01

Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико»

Чемпионатвчера в 16:14

Фелиш стал самым дорогим португальцем в истории, обойдя Роналду

Матч ТВ01:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате

Обновлено в 03:07
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева

Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.
Обновлено в 02:56
Футбол

Спортивный директор «Зенита» рассказал о трансферных планах клуба

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о трансферных планах клуба на летнее межсезонье.
Обновлено в 03:21
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Происшествия

В Донбассе горит заминированный лес

Обновлено в 02:17
Транспорт

Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов

Московские центральные диаметры снимут напряжение на магистральных дорогах и изменят транспортную ситуацию в столичном регионе.
Обновлено в 03:06
Футбол

Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:09
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Общество

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
Обновлено в 03:29
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Политика

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Кронштадте прошла панихида по погибшим на секретном аппарате морякам

Обновлено в 03:33
Экономика

Набиуллина назвала проблемы, мешающие успешной реализации нацпроектов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала проблемы, которые создают риски для успешной реализации нацпроектов и достижения устойчивого роста экономики.
Обновлено в 03:16
Политика

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Стала известна дата крестин сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл готовятся к крещению сына Арчи.
Обновлено 01 июля в 07:15
Политика

Трампу запретили тратить деньги на стену

В США Аппеляционный суд не дал Белому дому разрешение на то, чтобы использовать средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Обновлено в 02:05
Футбол

«Спартак» поздравил Айртона с рождением сына

"Спартак" поздравил своего защитника Айртона с пополнением в семействе.
Обновлено в 03:19
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено вчера в 21:47
Технологии

Россиян переведут на электронные паспорта

Электронные удостоверения личности начнут выдавать уже в 2020 году, прекратить выпуск бумажных паспортов предполагается в 2023 году.
Обновлено в 03:12
Наука

ВИЧ удалили из генома инфицированных мышей

Результат подтвердили сверхчувствительными методами определения нуклеиновой кислоты ВИЧ-1 и отсутствием следов передачи вируса от обработанных мышей к здоровым.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии

Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Политика

На подводной лодке в Баренцевом море погиб уроженец Севастополя

Обновлено вчера в 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное