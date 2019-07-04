Футбол
Фелиш обошел Роналду и стал самым дорогим португальцем в историиProstoProSport вчера в 14:51
Помимо прочего Фелиш побил рекорд Криштиану Роналду, который в 2018 году перешел из «Реала» в «Ювентус» за 117 млн евро, став самым дорогим португальцем в истории.
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Жоау Феликс взял в «Атлетико» номер Гризманна, который еще не покинул клуб
Спорт-Экспрессвчера в 16:33
Самый дорогой португальский футболист Фелиш взял в «Атлетико» номер Гризманна
Sport24.ruвчера в 17:01
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