Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»Soccer.ru вчера в 06:11
У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими. Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в "Атлетико".
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Политика
Госдума требует запретить поставки вина и воды из Грузии
Спикер государственной думы РФ Вячеслав Володин уведомил о том, что Госдума девятого июля потребует от правительства Российской Федерации запретить снабжение России водой и вином из Грузии, в том числе запрету будут подлежать денежные переводы из России в Грузию.
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Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
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Кадыров ответил на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина.
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Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
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Музыка
Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем
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Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
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Политика
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Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
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Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
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Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
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Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
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Происшествия
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23 человека пострадали в результате пожара, начавшегося в промышленной зоне в испанской провинции Барселона.
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Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15
Экология
Регоператор развенчивает мифы по поводу строительства МЭОКа в хуторе Веселый
Регоператор ГК «Чистый город» и министр ЖКХ областивстретились с жителями Мясниковского района, которые из-за большого количества дезинформации уверены, что на территории МЭОКа будут сжигать мусор, травить население ядовитыми химикатами, да и в целом– МЭОК — это еще одна свалка.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:57
Политика
Зеленский отреагировал на телемост с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
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Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон выбрала для крестин Арчи «старое» платье
Супруга принца Уильяма появилась на церемонии в старом платье, что запечатлено на фото, опубликованном в Instagram.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
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Здоровье
Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить?
Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
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Обновлено в 12:05
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Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
В своей книге с громким названием «Жанна» известный телеведущий Дмитрий Шепелев подробно рассказал, почему не сделал предложение своей возлюбленной, которая скончалась три года назад от рака мозга.
Обновлено в 07:39
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
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