Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»Soccer.ru вчера в 06:11
У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими. Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в "Атлетико".
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Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
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Политика
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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не стремится сравнивать умственные способности мужчин и женщин.
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Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
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Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ
Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону.
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Здоровье
Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна
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Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
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Обновлено в 13:24
Политика
Госдума поднимет вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
В Госдуме обсудят вопросы о прекращении поставок воды и вина из Грузии, а также запрет на денежные переводы, рассказал глава "Единой России" Сергей Неверов.
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Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика
Вован и Лексус дважды разыграли премьера Северной Македонии
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Северной Македонии.
Обновлено в 11:09
Политика
Новый премьер-министр Греции принял присягу
Ранее президент страны Прокопис Павлопулос предал Кириакосу Мицотакису мандат на формирование нового правительства, поскольку Новая демократия победила на парламентских выборах.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Экономика
Хорватия начала вступление в зону евро
Загреб официально заявил о желании присоединиться к зоне евро.
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Кино
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Обновлено вчера в 15:12
Спорт
Россия занимает пятое место в медальном зачете Универсиады
Сборная России занимает пятое место в общекомандном медальном зачете Универсиады в Неаполе.
Обновлено в 16:08
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Единоборства
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Политика
Путин мог бы править Европой, считает Экклстоун
Почетный президент Формулы-1, бывший владелец серии Берни Экклстоун поделился мнением о лидере России Владимире Путине, передает The Times.
Обновлено в 14:34
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Тадич продлил контракт с «Аяксом»
Нападающий "Аякса" Душан Тадич продлил контракт с клубом.
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Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
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Происшествия
В посольство США в Москве поступил звонок о «минировании»
Анонимные звонки с угрозой "минирования" поступили в понедельник вечером в адрес посольства США и высотного здания на Кудринской площади в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40