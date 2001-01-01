Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»Soccer.ru вчера в 06:11
У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими. Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в "Атлетико".
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 18:23
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Гаджеты
Samsung должен избавиться от S Pen
Galaxy Note — это самый дорогой смартфон компании и самый большой источник прибыли для Samsung.
Обновлено в 11:23
Общество
Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России
Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.
Обновлено вчера в 04:50
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Экономика
Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты
Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Общество
Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Козак рассказал о мерах стабилизации цен на топливо на Дальнем Востоке
Козак пояснил, что индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции.
Обновлено в 11:32
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Технологии
В прошлом году рынок цифровых камер сократился на 22,2%
Со ссылкой на японское издание Nikkei источник сообщил, что мировой рынок цифровых камер в 2018 году сократился на 22,2%. В пятерку крупнейших производителей вошли компании Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и Olympus.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Происшествия
Архангельский суд прекратил дело о неуважении к власти
Местного жителя Александра Пушкина ранее оштрафовали на 30 тысяч за комментарий во «Вконтакте» в группе «Поморье – не помойка».
Обновлено в 18:04
Политика
Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57