Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»Soccer.ru вчера в 06:11
У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими. Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в "Атлетико".
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Собчак высказалась об обругавшем Путина ведущем «Рустави 2»
Обновлено в 12:22
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено вчера в 06:27
Наука
Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию
Ученые провели исследование, в котором пришло участие 65 человек. Все добровольцы занимались моржеванием не менее 5 лет.
Обновлено в 21:01
Экономика
Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах
Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Продано 15 млн смартфонов Honor 8X
Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено в 06:39
Интернет
Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях
Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Космос
Судный день: установлена новая дата конца света
Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский озвучил условие снятия блокады Донбасса
Условием полного снятия блокады Зеленский назвал возвращение "незаконно национализированных предприятий", которые находятся на неподконтрольной территории Донбасса "Все в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях", — сказал глава государства.
Обновлено в 15:55
Общество
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено в 18:30
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки.
Обновлено в 17:14
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Финансы
Аналитики предрекли США скорый дефолт
США могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре 2019 года из-за слишком низких налоговых поступлений.
Обновлено в 20:56
Наука
На свет уже мог появиться третий ребенок с отредактированной ДНК
Профессор медицинского центра Стэнфордского университета Уильям Хёрлбат высказал предположение о рождении в Китае третьего по счёту ребёнка, чьи гены были подвергнуты искусственному редактированию.
Обновлено в 04:05
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Обновлено в 16:11
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено в 16:29
Финансы
«Автодор» готовит выпуск облигаций на 8,3 млрд рублей
Компания планирует разместить по открытой подписке 8,3 млн. облигаций серии БО-002Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В центре Москвы произошло вооружённое ограбление
Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Мотоциклист пострадал при столкновении с Mazda на востоке Москвы
Мотоциклист пострадал в дорожной аварии с участием легкового автомобиля в Сокольниках, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 16:23
Космос
Китайское судно «Юаньван-3» завершило мониторинговую миссию в Тихом океане
Китайское судно для отслеживания космических кораблей «Юаньван-3» завершает экспедицию по мониторингу за 46-м спутником китайской системы геопозиционирования BeiDou, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43