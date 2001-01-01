Футбол
Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»Soccer.ru 07 июля в 06:11
У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими. Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в "Атлетико".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Финансы
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Почему "Дом.РФ" опускает ставки "Дом.РФ" корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п. п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии "негативных сюрпризов".
Обновлено в 01:32
Политика
Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией
Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.
Обновлено в 01:00
Политика
Глава Гонконга признала победу протестующих
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Лолита поделилась переживаниями после гастролей в Донецке и Луганске
Российская певица Лолита Милявская поделилась переживаниями после гастролей в Луганске и Донецке и посещения разрушенного обстрелами Дебальцево.
Обновлено в 01:08
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
В Тбилиси проходят акции протеста
В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 15:38
Авто
Бразильский Ford Bronco получил экстремальную спецверсию Trail
Бразильский Ford Bronco называется Troller T4, и он только что получил свежую версию «Trail», в основе которой лежит укороченная версия платформы пикапа Ford Ranger.
Обновлено вчера в 09:22
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг".
Обновлено вчера в 17:47
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
В центре Екатеринбурга освежили асфальт к приезду Путина
Обновлено вчера в 23:49
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова укусила лошадь
Во время вечеринки Dolce$Gabbana, где артист щеголял в обновке знаменитых кутюрье, артиста укусил конь, попутно обслюнявив рубашку в имперском стиле, расшитую пайетками, которая по самым скромным подсчетам обошлась певцу в сумму, превышающую сто тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Сколько жителей Челябинской области находятся за чертой бедности
В Челябинской области в настоящий момент доля населения за чертой бедности составляет 13,3 %, а доля населения за крайней чертой бедности — 1,4 %.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Гаджеты
Huami готовит умные часы Amazfit GTR с автономностью 24 дня
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Авария затруднила движение на Кутузовском проспекте
Обновлено вчера в 18:48
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25