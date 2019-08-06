Футбол

Фелипе Коутиньо проведет год в «Арсенале»Вести.Ru 09:47

Бразильский полузащитник Фелипе Котиньо покинет "Барселону" и проведет ближайший год в лондонском "Арсенале". Клубы согласовали аренду 27-летнего футболиста.
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«Арсенал» арендует Коутиньо у «Барселоны»

Sport24.ru09:41

СМИ: Коутинью на правах аренды перейдет из «Барселоны» в «Арсенал»

Sportbox.RU09:44

L’Equipe: «Арсенал» арендует Коутиньо у «Барселоны»

Sports.ru09:45

СМИ: Коутинью на правах аренды перейдет из «Барселоны» в «Арсенал»

Матч ТВ09:44

СМИ: Коутиньо перейдёт в «Арсенал»

Чемпионат09:58

СМИ: лондонский «Арсенал» арендует футболиста Коутиньо у «Барселоны»

РИА Новости09:29

«Арсенал» арендует у «Барселоны» Коутинью

Спорт-Экспресс09:27
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