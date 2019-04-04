Фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРБК 13:33

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Столица страны управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.

Происшествия Мэру Евпатории нашли второе дело Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Экономика Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Театры Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Происшествия Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Единоборства Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.

Политика США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.

Политика ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.

Армия и оружие Турция заявила, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, эти системы будут находиться под турецким контролем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу 37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.

Общество Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.

Экономика Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Кино Скончался режиссер Георгий Данелия Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

Политика Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.

Здоровье Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Общество Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.

Здоровье В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.

Наука Ежедневные 20 минут на природе снижают уровень кортизола и стресса Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.

Космос Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.