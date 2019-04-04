Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРБК вчера в 13:33
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Столица страны управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
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Авто
Volvo XC60 и V60 получили гибрид от Polestar
Обновлено вчера в 04:55
Армия и оружие
В бундестаге призвали к роспуску НАТО
Ной подчеркнул, что Германии необходимо покинуть НАТО. Ранее сообщалось, что в бундестаге призвали срочно снять антироссийские санкции.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Авто
Lada Vesta показала рекордный уровень продаж
По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
Сергей Галицкий рассказал, почему продал «Магнит»
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено вчера в 08:28
Армия и оружие
России пригрозили американским ядерным оружием
России пригрозили американским ядерным оружием Польские военные верят, что Штаты ради них развяжут мировую войну.
Обновлено вчера в 10:02
Наука
Уровень CO2 достиг максимума за последние 3 млн лет
Обновлено вчера в 10:01
Музыка
Оззи Осборн отменил мировое турне
Обновлено вчера в 21:52
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москва-реке
Проблемы возникнут и у компаний, которые перевозят туристов по реке в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено вчера в 05:02
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено 03 апреля в 16:25
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Космос
Зонд «Хаябуса-2» произвел взрыв на астероиде Рюгу
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Суд арестовал главу Евпатории Филонова
Обновлено вчера в 12:28
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
Психологи выяснили, почему людям нравится предаваться ностальгии
Психологи, основываясь на анализе полученных результатов, установили, что ностальгия — это смешанная эмоция, но в повседневной жизни она определенно отрицательна.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
В Сети появились фото нового бюджетного седана Nissan Sylphy
Фотографии появились в Сети без какого-либо описания и даже намека, поэтому экспертам пришлось самостоятельно «выжимать» всю информацию о новом бюджетном седане Nissan Sylphy из этих снимков.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Американская компания Cargill построит в КНР завод по производству премикса
Американская сельскохозяйственная и пищевая компания Cargill начала строительство новой фабрики по производству премикса и корма для животных в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:53
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено вчера в 08:22