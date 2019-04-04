Армия и оружие
Ливийская национальная армия начала наступление на ТриполиНовая газета 01:44
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром начала наступление на столицу страны Триполи, в настоящее время она проводит первые бои с людьми, обороняющими город.
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