Ливийская национальная армия начала наступление на ТриполиНовая газета 01:44

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром начала наступление на столицу страны Триполи, в настоящее время она проводит первые бои с людьми, обороняющими город.

Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи

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