Армия и оружие

Ливийская национальная армия начала наступление на ТриполиНовая газета 01:44

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром начала наступление на столицу страны Триполи, в настоящее время она проводит первые бои с людьми, обороняющими город.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главные новости к утру 5 апреля

Коммерсантъ00:05

Командующий армии Ливии направил войска в сторону Триполи

ФАНвчера в 12:39

Хафтар начал решающую битву за Триполи и не собирается ее проигрывать

ТАССвчера в 20:23

Армия Ливии под командованием Халифы Хафтара без боя занимает Триполи

iReactorвчера в 17:52

Ливийский генерал назвал наступление на Триполи простой операцией

РИА Новостивчера в 17:00

Генсек ООН обсудит с маршалом Хафтаром ситуацию в Ливии

Газета.Ruвчера в 22:53

Ливийские военные сообщили о захвате Триполи боевиками

Московский Комсомолец03 апреля в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 03:18, Ашберн
Гаджеты

В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus

Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено вчера в 08:28
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Путешествия

Hürriyet (Турция): сколько российские туристы тратят в Турции? (Hürriyet)

Россияне, которые несут одни из самых больших в мире расходов на туризм, тратят в Турции в среднем 607 евро на человека.
Обновлено в 03:02
Авто

Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Обновлено в 02:44
Общество

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Мэру Евпатории нашли второе дело

Обновлено вчера в 13:11
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Обновлено в 03:03
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Женщина пырнула ножом своего мужа в пьяной ссоре

Накануне, 4 апреля, в городе Тихвине Ленинградской области поссорились супруги. Женщина пырнула ножом своего мужа.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

Обновлено в 00:39
Энергетика

Саудовская Аравия может отказаться от доллара при торговле нефтью

Если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах во время операций с нефтью.
Обновлено в 03:09
Музыка

В Саратове отменен концерт экс-лидера группы Uriah Heep Кена Хенсли

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Депутат немецкого бундестага Александр Ной заявил, что НАТО должен быть распущен. Об этом сообщает Die Freiheitsliebe.
Обновлено вчера в 23:50
Авто

Китайский автопроизводитель наладил выпуск пикапов в Сирии

Китайский автопроизводитель наладил выпуск пикапов и внедорожников на заводе пригороде Дамаска.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Обновлено вчера в 17:19
Экономика

«Магнит» хотел купить «Ленту» в марте

Второй по обороту ритейлер в России «Магнит» 11 марта предложил ритейлеру №3 — «Ленте» изучить возможное слияние.
Обновлено в 02:50
Политика

Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина

Обновлено вчера в 12:55
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика

Расходы бюджета на развитие Крыма за 11 лет превысят триллион рублей

Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя могут продлить до 2025 года, при этом ее финансирование вырастет на 200 млрд рублей, сообщил в пятницу замминистра экономического развития Сергей Назаров.
Обновлено в 02:39
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 12:14
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения врача-остеопата

Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Общество

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке

Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Обновлено вчера в 06:57
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 08:10
Шоу-бизнес

Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом.
Обновлено вчера в 12:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель, фельдмаршал, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Ливии с 3 марта 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное