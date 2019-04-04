Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРБК 13:33
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Столица страны управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
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Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня
Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Арестованный Ахмед Барахоев объявил голодовку
Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Обновлено в 15:00
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
Наука
Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц
Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Общество
AFP: Великобритания потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии
Великобритания потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии - АФП.
Обновлено в 16:22
Политика
Украинский министр пообещал въехать в Москву на танке
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке, так он прокомментировал предложение Союза транспортников России прислать представителя для обсуждения единого транспортного пространства.
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Гаджеты
Acer привезла ноутбук за 260 тысяч рублей
Обновлено в 09:50
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
«Моя любовь»: Виктория Лопырева показала лицо отца своего ребенка
Предпринимателю исполнилось 36 лет, и в честь праздника Виктория Лопырева показала в Instagram парадный портрет с Игорем Булатовым, сделанный крупным планом.
Обновлено в 12:54
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В филиале вуза на Кубани прошли обыски, изъято 100 миллионов рублей
В марте этого года одна из секретарей была задержана правоохранителями на рабочем месте при получении 1 млн. 800 тыс. рублей, сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю В ходе обысков в здании вуза и по месту жительства сотрудников было изъято более 100 млн. рублей.
Обновлено в 10:34
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Политика
Какую церковь поддержит Зеленский, рассказала его советник
Ранее сообщалось, что Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.
Обновлено в 14:40
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23