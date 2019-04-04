Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на ТриполиРБК 13:33

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Столица страны управляется правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.
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Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
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Армия и оружие

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Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
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