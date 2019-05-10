Футбол
Фелан подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 05:31
Майк Фелан продолжит работу с «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера команды. Со специалистом был подписан трехлетний контракт.
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Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите
«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции
По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Арсенал» вышел в финал еврокубка впервые за 13 лет
Лондонцы вышли в финал впервые с сезона-2005/06, когда уступили «Барселоне» (1:2) в решающей игре Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Мемориал с именами погибших разбили в Крыму в канун Дня Победы
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей
Панарин намекнул, в какую команду перейдет из «Коламбуса»
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин рассказал, как его одноклубники отнеслись к желанию игрока покинуть «Блю Джекетс».
Обновлено в 06:49
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Обновлено в 06:34
Футбол
Роналдо: «Когда „Барселона“ выигрывает, то это благодаря Месси, но когда проигрывает, то виноват кто угодно кроме него»
Экс-форвард "Барселоны" Роналдо считает, что общественность неуважительно относится к игрокам каталонского клуба, возвышая Лионеля Месси.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 05:56
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 05:55
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия
«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из Шереметьево
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Хоккей
Йон Клингберг сыграет за сборную Швеции на ЧМ
Защитник "Далласа" Йон Клингберг сыграет на чемпионате мира за сборную Швеции, информирует пресс-служба национальной хоккейной федерации.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Военную авиацию бросили на тушение огня в Зауралье
Обновлено в 01:30
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49