Футбол

Фелан подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ 05:31

Майк Фелан продолжит работу с «Манчестер Юнайтед» в качестве ассистента главного тренера команды. Со специалистом был подписан трехлетний контракт.
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Фелан подписал трехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

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