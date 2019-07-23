Футбол
Фекир перейдет из «Лиона» в «Бетис» за 20 миллионов евроСпорт-Экспресс 09:13
Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир в ближайшее время перейдет из "Лиона" в "Бетис", сообщает Goal. Сегодня он пройдет медобследование и подпишет контракт с испанцами. Стоимость его трансфера оценивается в 20 миллионов евро.
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Общество
Огонь в Красноярском крае охватил почти 650 тысяч гектаров
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Транспорт
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
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Политика
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В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
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Армия и оружие
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Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
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Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
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Интернет
Мошенники распространяют поддельные версии приложения FaceApp
Компания ESET, специализирующаяся на защите от вредоносного программного обеспечения, выпустила предупреждение о распространении через интернет поддельных приложений FaceApp.
Обновлено в 11:58
Общество
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Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено в 20:19
Происшествия
СМИ выяснили, как экипаж подлодки «Лошарик» мог выжить
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Армия и оружие
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Южное командование вооруженных сил США заявило о том, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы агрессивно преследовал американский разведывательный самолет EP-3.
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Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено в 19:54
Футбол
Златан Ибрагимович сломал челюсть сопернику в матче MLS
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Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Экономика
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Обновлено в 14:59
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Первый руководитель полетов космических миссий NASA Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку
В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve.
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Технологии
«Энергомаш» прекратил производство двигателей для ракет «Протон-М»
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Космос
Просто космос: жители Алтайского края наблюдали полет корабля «Союз»
Некоторые жители Алтайского края специально выезжали в южные и предгорные районы, чтобы посмотреть на полет.
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